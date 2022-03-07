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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Велика Британія оголосила про додаткову допомогу Україні у розмірі 230 млн доларів

Велика Британія оголосила про додаткову допомогу Україні у розмірі 230 млн доларів

Київ • УНН

 • 85435 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про додаткову допомогу Україні у розмірі 230 мільйонів доларів (175 мільйонів фунтів стерлінгів). Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Цитата

"Настав момент, коли друзі України мають створити коаліцію гуманітарної, економічної та оборонної військової підтримки, щоб гарантувати, що Путін зазнає невдачі в цьому катастрофічному вторгненні", — сказав він у понеділок, виступаючи на спільній пресконференції зі своїми голландськими та канадськими колегами в Лондоні.

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Джонсон додав, що Велика Британія, Канада та Нідерланди "стоять пліч-о-пліч" проти вторгнення Росії в Україну.

"Наша нова міжнародна група підтримки України координуватиме зусилля міжнародної спільноти щодо надання довгострокової та незмінної допомоги зараз і в майбутньому, і закликатиме інші країни приєднатися", — додав Джонсон на пресконференції.

За словами Джонсона, за 12 днів російського вторгнення в Україну стало ясно, що президент Росії Володимир Путін припустився "прорахунку", недооцінивши Україну.

"Він недооцінив українців та їхній героїчний опір. Він недооцінив їхнього лідера і недооцінив єдність Заходу", — зауважив Джонсон.

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