Великобритания объявила о дополнительной помощи Украине в размере 230 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о дополнительной помощи Украине в размере 230 миллионов долларов (175 миллионов фунтов стерлингов). Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
Цитата
"Настал момент, когда друзья Украины должны создать коалицию гуманитарной, экономической и оборонительной военной поддержки, чтобы гарантировать, что Путин терпит неудачу в этом катастрофическом вторжении", — сказал он в понедельник, выступая на совместной пресс-конференции со своими голландскими и канадскими коллегами в Лондоне.
Детали
Джонсон добавил, что Великобритания, Канада и Нидерланды "стоят бок-о-бок" против вторжения России в Украину.
"Наша новая международная группа поддержки Украины будет координировать усилия международного сообщества по предоставлению долгосрочной и неизменной помощи сейчас и в будущем, и призывать другие страны присоединиться", — добавил Джонсон на пресс-конференции.
По словам Джонсона, за 12 дней российского вторжения в Украину стало ясно, что президент России Владимир Путин допустил "просчет", недооценив Украину.
"Он недооценил украинцев и их героическое сопротивление. Он недооценил их лидера и недооценил единство Запада", — заметил Джонсон.