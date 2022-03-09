Британия планирует поставлять Украине противовоздушные ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Соединенное Королевство планирует отправить в Украину зенитные ракеты, чтобы помочь Киеву бороться с "неизбирательными и убийственными" авиаударами России, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в Палате общин в среду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
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"Россияне меняют свою тактику, поэтому украинцам тоже нужно, поэтому важно, чтобы Украина сохраняла свою способность летать и подавлять российские воздушные нападения", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Детали
Уоллес сказал законодателям, что обороноспособность Украины нуждается в усилении, и в ответ на запросы Украины правительство Великобритании приняло решение рассмотреть вопрос пожертвования высокоскоростных переносных зенитных ракет Starstreak.
"Мы верим, что эта система останется в рамках определения оборонительного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо. Мы также будем увеличивать поставки пайков, медицинского оборудования и другой нелетального военной помощи", - сказал Уоллес. .
Министр обороны также сообщил, что Великобритания увеличила поставки противотанкового оружия (NLAW), стрелкового оружия и боеприпасов в Украину.
"По состоянию на сегодня мы доставили 3615 NLAW и продолжаем поставлять больше. Вскоре мы также начнем поставки небольшой партии противотанковых ракет Javelin. Я хочу заверить палату, что все, что мы делаем, связано решение о поставках оборонных систем и откалибровано, чтобы не перерастать до стратегического уровня", - сказал Уоллес.
Напомним
Великобритания объявила одополнительную помощь Украине в размере 230 млн долларов.