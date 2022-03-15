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Нам нужны самолеты и гарантии безопасности - Зеленский

Нам нужны самолеты и гарантии безопасности - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина нуждается в усилении ВВС, а также юридических гарантиях безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении во вторник, пишет УНН.

Цитата

"Нам нужно искать действенные гарантии. Гарантии для нас, для нашего неба, и мы от этого не откажемся. Нам нужны самолеты, я продолжу об этом говорить, продолжу этого добиваться. Нам нужны долгосрочные гарантии безопасности для государства, для всех украинцев", - сказал Зеленский.

"Но, конкретные вещи, конкретные гарантии, юридически закрепленные, чтобы никаких сомнений у них не было, и чтобы не звучали отговорки, как они звучат сейчас, когда мы обращаемся к тем, кто подписал Будапешт и кто имел силу, чтобы остановить российское вторжение еще до того, как оно началось, привентивно, помощи Украине, которая убеждает, санкциями, которые не позволяют воевать", - добавил он.

Детали

Президент также обратился к украинцам и украинкам по всему миру, и призвал бойкотировать компании, которые ведут бизнес с россией.

"Мы должны давить на Россию так, чтобы цена за эту войну стала чрезвычайно мучительной, чтобы все в мире заняли моральную позицию. Не только государства, но и компании. Крупные корпорации, которые все еще спонсируют военную машину россии", - заявил Глава государства.

Ранее

Как писал УНН, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что немало крупных международных компаний не готовы покинуть Россию, несмотря на вооруженное нападение на Украину, объявив их список и призвав к бойкоту.

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