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Нам потрібні літаки та гарантії безпеки - Зеленський

Нам потрібні літаки та гарантії безпеки - Зеленський

Київ • УНН

 • 125798 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Україна потребує посилення ВПС, а також юридичних гарантій безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні у вівторок, пише УНН.

Цитата

"Нам потрібно шукати дієві гарантії. Гарантії для нас, для нашого неба, і ми від цього не відмовимось. Нам потрібні літаки, я продовжу про це говорити, продовжу цього добиватись. Нам потрібні довгострокові безпекові гарантії для держави, для всіх українців", - сказав Зеленський.

"Але, конкретні речі, конкретні гарантії, юридично закріплені, щоб жодного сумніву у них не було, і щоб не звучали відмовки, як вони звучать зараз, коли ми звертаємось до тих, хто підписав Будапешт і хто мав силу, щоб зупинити російське вторгнення ще до того, як воно почалось, привентивно, допомогою Україні, яка переконує, санкціями, які не дозволяють воювати", - додав він.

Деталі

Президент також звернувся до українців і українок по всьому світу, і закликав бойкотувати компанії, які ведуть бізнес з росією.

"Ми повинні тиснути на Росію так, щоб ціна за цю війну стала надзвичайно болісною, щоб усі в світі зайняли моральну позицію. Не тільки держави, але і компанії. Великі корпорації, які все ще спонсорують військову машину росії", - заявив Глава держави.

Раніше

Як писав УНН, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що чимало великих міжнародних компаній не готові залишити Росію попри збройний напад на Україну, оголосивши їх список і закликавши до бойкоту.

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