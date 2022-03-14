Кулеба закликав бойкотувати компанії, які не залишили Росію: список
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Чимало великих міжнародних компаній не готові залишити Росію попри збройний напад на Україну. Про це повідомив на брифінгу у понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, оголосивши їх список і закликавши до бойкоту, пише УНН.
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“Станом на сьогоднішній ранок 209 компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково. Ми цим не задоволені. Ми знаємо ці компанії, знаємо ці маневри і трюки, намагання у тій чи іншій формі залишитись на російському ринку, бдемо їх дотискати”, - повідомив міністр.
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З його слів, перелік, який він надав, це – перелік найбльш відомих компаній, в тому числі світових гігантів, які є системними для російського ринку і виходять з нього, створюючи в ньому величезні діри і проблеми для російських споживачів.
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"Водночас, є низка великих компаній, які досі не пішли з Росії. Це торгівельні мережі Leroy Merlin, Metro, Ашан, SPAR, автотовари Pirelli та Bridgestone, готелі Accor та Intercontinental, в сфері машинобудування - Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic косметика та супутні товари - Oriflame, Kimberly-Clark, Salvatore Ferragamo, Fillip Morris, в харчовій промисловості – ресторани Papa Jones і Kellogg, медицина – Bayer, банки – Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Générale, Unikredit, Intesa Sanpaolo”, - повідомив дипломат.
"Я ще раз закликаю їх залишити російський ринок якнайшвидше, а решту урядів і споживачів – бойкотувати ці компанії, поки вони не припинять роботу в Росії", - додав він.