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Кулеба призвал бойкотировать компании, которые не покинули Россию: список

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Многие крупные международные компании не готовы покинуть Россию несмотря на вооруженное нападение на Украину. Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, объявив их список и призвав к бойкоту, пишет УНН.

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“По состоянию на сегодняшнее утро 209 компаний полностью вышли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично. Мы этим не довольны. Мы знаем эти компании, знаем эти маневры и трюки, попытки в той или иной форме остаться на российском рынке, будем их дожимать”, - сообщил министр.

Детали

С его слов, перечень, который он предоставил, это - список самых известных компаний, в том числе мировых гигантов, которые являются системными для российского рынка и выходят из него, создавая в нем огромные дыры и проблемы для российских потребителей.

Цитата

"В то же время, есть ряд крупных компаний, которые до сих пор не ушли из России. Это торговые сети Leroy Merlin, Metro, Ашан, SPAR, автотовары Pirelli и Bridgestone, гостиницы Accor и Intercontinental, в сфере машиностроения - Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic, косметика и сопутствующие товары - Oriflame, Kimberly-Clark, Salvatore Ferragamo, Fillip Morris, в пищевой промышленности - рестораны Papa Jones и Kellogg, медицина - Bayer, банки, Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Générale, Unikredit, Intesa Sanpaolo”, - сообщил дипломат.

"Я еще раз призываю их покинуть российский рынок как можно быстрее, а остальные правительства и потребители - бойкотировать эти компании, пока они не прекратят работу в России", - добавил он.

Украинские Национальные Новости

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