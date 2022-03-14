Кулеба призвал бойкотировать компании, которые не покинули Россию: список

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“По состоянию на сегодняшнее утро 209 компаний полностью вышли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично. Мы этим не довольны. Мы знаем эти компании, знаем эти маневры и трюки, попытки в той или иной форме остаться на российском рынке, будем их дожимать”, - сообщил министр.

Детали

С его слов, перечень, который он предоставил, это - список самых известных компаний, в том числе мировых гигантов, которые являются системными для российского рынка и выходят из него, создавая в нем огромные дыры и проблемы для российских потребителей.

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"В то же время, есть ряд крупных компаний, которые до сих пор не ушли из России. Это торговые сети Leroy Merlin, Metro, Ашан, SPAR, автотовары Pirelli и Bridgestone, гостиницы Accor и Intercontinental, в сфере машиностроения - Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic, косметика и сопутствующие товары - Oriflame, Kimberly-Clark, Salvatore Ferragamo, Fillip Morris, в пищевой промышленности - рестораны Papa Jones и Kellogg, медицина - Bayer, банки, Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Générale, Unikredit, Intesa Sanpaolo”, - сообщил дипломат.

"Я еще раз призываю их покинуть российский рынок как можно быстрее, а остальные правительства и потребители - бойкотировать эти компании, пока они не прекратят работу в России", - добавил он.