Російський слід 1xBet, який не помічає КРАІЛ: "дочка" контори має російського директора

Деталі

1xSlots - сайт, який спеціалізується на онлайн-казино та інших іграх. Має ліцензію 8048/JAZ2016-083, отриману від компанії Orakum N.V., яка зареєстрована на Кюрасао та також має там ліцензію.

Відповідно даних Кюрасао, компанія була зареєстрована у 2016 році. А директор цієї компанії росіянин Сергій Єловатський (Serhii Yelovatskyi) - громадянин російської федерації.

І хоча на офіційному сайті 1xSlots немає прямого зв’язку з букмекерською конторою 1xBet, на сайтах, що спеціалізуються на гемблінгу - інформація зовсім інша.

Цитата

«1xSlots - це ігровий веб-сайт, який дозволяє гравцям грати у свої улюблені ігри казино, незалежно від того, чи використовують вони свої телефони чи настільні комп'ютери. Як ви, напевно, вже здогадалися, це казино належить 1xBet, одному з найбільших букмекерів у світі», - йдеться на сайті.

Про цю інформацію йдеться на ще одному сайті. Ба більше - 1xSlots у 2017 році навіть рекламувався під брендом 1xBet.

«1xSlots - це продукт 1xBet, дуже популярної букмекерської компанії (…) Згідно зі стандартами компанії, оператори не розкривають свою особу. Немає жодної інформації про ігрову ліцензію, але 1xBet володіє ліцензією від Кюрасао», - пишуть на гемблінг-сайті.

Відгуки щодо роботи компанії також підтверджують цю інформацію.

Підтвердження зв'язку є ще на одному сайтів для гравців.

«У рамках групи 1xCorp, яка включає 1xBet, 1xSlots - це сайт, присвячений гравцям казино по всьому світу», - наголошується там.

Саме ця компанія 1xCorp - мережа букмекерських контор, яка включає в себе бренд 1xStavka, 1xBet та 1xBit.

Ба більше - дизайни всіх цих контор також ідентичні.

Додамо

Попри війну, в Україні й досі продовжує працювати букмекерська компанія 1xBet, власниками якої є росіяни. Українці виступили проти її роботи та закликали Президента анулювати їй ліцензію.

Зеленський відповів та запропонував зайнятися питанням роботи компанії Прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронців.

Водночас у КРАІЛ російського сліду в компанії 1xBet й досі не бачать.