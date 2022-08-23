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Российский след 1xBet, который не замечает КРАИЛ: "дочка" конторы имеет российского директора

Киев • УНН

 • 381539 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. «Дочка» или лучше сказать «сестра» российской букмекерской конторы 1xBet - онлайн-казино 1xSlots, связана с россиянином. Об этом свидетельствуют данные реестра предприятий Кюрасао, передает УНН.

Российский след 1xBet, который не замечает КРАИЛ: "дочка" конторы имеет российского директора

Детали

1xSlots – сайт, специализирующийся на онлайн-казино и других играх. Имеет лицензию 8048/JAZ2016-083, полученную от компании Orakum N.V., которая зарегистрирована на Кюрасао и имеет лицензию.

Согласно данным Кюрасао, компания была зарегистрирована в 2016 году. А директор этой компании россиянин Сергей Еловатский (Serhii Yelovatskyi) – гражданин российской федерации.

И хотя на официальном сайте 1xSlots нет прямой связи с букмекерской конторой 1xBet, на сайтах, специализирующихся на гемблинге – информация совсем другая.

Цитата

«1xSlots – это игровой веб-сайт, позволяющий игрокам играть в свои любимые игры казино, независимо от того, используют ли они свои телефоны или настольные компьютеры. Как вы, наверное, уже догадались, это казино принадлежит 1xBet, одному из самых больших букмекеров в мире», - говорится на сайте.

Об этой информации говорится на еще одном сайте. Более того - 1xSlots в 2017 году даже рекламировался под брендом 1xBet.

«1xSlots – это продукт 1xBet, очень популярной букмекерской компании (…) Согласно стандартам компании, операторы не раскрывают свое лицо. Нет никакой информации об игровой лицензии, но 1xBet владеет лицензией от Кюрасао», - пишут на гемблинг-сайте.

Отзывы о работе компании также подтверждают эту информацию.

Подтверждение связи есть еще на одном сайте для игроков.

«В рамках группы 1xCorp, которая включает 1xBet, 1xSlots – это сайт, посвященный игрокам казино по всему миру», – отмечается там.

Именно эта компания 1xCorp – сеть букмекерских контор, которая включает в себя бренд 1xStavka, 1xBet и 1xBit.

Более того – дизайны всех этих контор также идентичны.

Добавим

Несмотря на войну, в Украине до сих пор продолжает работать букмекерская компания 1xBet, владельцами которой являются россияне. Украинцы выступили против ее работы и призвали Президента аннулировать ей лицензию.

Зеленский ответил и предложил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.

В то же время в КРАИЛ российского следа в компании 1xBet до сих пор не видят.

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