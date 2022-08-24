Російські військові літаки увійшли в повітряну буферну зону Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російські військові літаки без попередження увійшли в повітряну буферну зону Південної Кореї, що змусило корейців відреагувати. Про це інформує АР з посиланням на заяву Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, передає УНН.
Цитата
“Південна Корея у вівторок заявила, що російські бойові літаки без попередження увійшли в її повітряну буферну зону, і що вона відреагувала певними “тактичними діями”, що зазвичай означає підняття у повітря винищувачів для переслідування неавторизованого іноземного літака”, - йдеться в повідомленні.
АР нагадує, що російська провокація трапилася наступного дня після початку масштабних корейсько-американських військових навчань, направлених на стримування загрози від Північної Кореї.
“Упродовж останніх років російські та китайські бойові літаки часто залітають у зону ідентифікації південно-корейської протиповітряної оборони, граючи м’язами на тлі посилення протистояння зі США”, - пише видання.
Доповнення
Національні зони ідентифікації повітряної оборони, зазвичай, виходять за межі території країни, аби дати змогу вчасно відреагувати на ворожий літак. Військові літаки, які входять до цієї зони іншої країни мають попередити про це завчасно.
Нагадаємо
18 червня, гелікоптер Мі-8 прикордонної служби росії без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії.