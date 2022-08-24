Российские военные самолеты вошли в воздушную буферную зону Южной Кореи

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“Южная Корея во вторник заявила, что российские боевые самолеты без предупреждения вошли в ее воздушную буферную зону, и что она отреагировала на определенные “тактические действия”, что обычно означает поднятие в воздух истребителей для преследования неавторизованного иностранного самолета”, – говорится в сообщении.

АР напоминает, что российская провокация случилась на следующий день после начала масштабных корейско-американских военных учений, направленных на сдерживание угрозы от Северной Кореи.

“В последние годы российские и китайские боевые самолеты часто залетают в зону идентификации южно-корейской противовоздушной обороны, играя мышцами на фоне усиления противостояния с США”, - пишет издание.

Дополнение

Национальные зоны идентификации воздушной обороны обычно выходят за пределы территории страны, чтобы дать возможность вовремя отреагировать на вражеский самолет. Военные самолеты, входящие в эту зону другой страны, должны предупредить об этом раньше времени.

Напомним

18 июня, вертолет Ми-8 пограничной службы россии без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии.