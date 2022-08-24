Российские военные самолеты вошли в воздушную буферную зону Южной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Российские военные самолеты без предупреждения вошли в воздушную буферную зону Южной Кореи, что заставило корейцев отреагировать. Об этом информирует АР со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, передает УНН.
Цитата
“Южная Корея во вторник заявила, что российские боевые самолеты без предупреждения вошли в ее воздушную буферную зону, и что она отреагировала на определенные “тактические действия”, что обычно означает поднятие в воздух истребителей для преследования неавторизованного иностранного самолета”, – говорится в сообщении.
АР напоминает, что российская провокация случилась на следующий день после начала масштабных корейско-американских военных учений, направленных на сдерживание угрозы от Северной Кореи.
“В последние годы российские и китайские боевые самолеты часто залетают в зону идентификации южно-корейской противовоздушной обороны, играя мышцами на фоне усиления противостояния с США”, - пишет издание.
Дополнение
Национальные зоны идентификации воздушной обороны обычно выходят за пределы территории страны, чтобы дать возможность вовремя отреагировать на вражеский самолет. Военные самолеты, входящие в эту зону другой страны, должны предупредить об этом раньше времени.
Напомним
18 июня, вертолет Ми-8 пограничной службы россии без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии.