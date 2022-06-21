Російський гелікоптер порушив повітряний простір Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У ніч проти суботи, 18 червня, гелікоптер Мі-8 прикордонної служби росії без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії. Про це повідомив портал національного телерадіомовлення ERR із посиланням на Міноборони країни, пише УНН.
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Як повідомляється, літак пролітав над районом Койдула на південному сході Естонії, який межує з росією, протягом приблизно 2 хвилин.
План польоту не був оформлений, транспондер було відключено, а двосторонній радіозв'язок з естонською авіадиспетчерською службою – не встановлено, повідомили в естонському міністерстві.
Зазначається, що посол росії в Естонії Володимир Липаєв був викликаний у МЗС країни, йому вручили ноту у суботу.
За даними журналістів, вже вдруге 2022 року російські транспортні авіазасоби порушили повітряний простір Естонії. Минулого року таких випадків було п'ять.
При цьому наголошується, що міністерство оборони Литви повідомляє, що російські військові літаки пролітають через повітряний простір країни щотижня, як правило, без попередньо заповнених планів польотів та з відключеними транспондерами. Минулого тижня було вісім порушень, а тижнем раніше — 13.
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Як писав УНН, російський вертоліт двічі порушив повітряний простір Фінляндії у травні.