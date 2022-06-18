Российский военный вертолет дважды нарушил воздушное пространство Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Российский вертолет дважды нарушил воздушное пространство Финляндии в мае. Об этом сообщает Yle, передает УНН.
Детали
Как говорится в отчете Пограничной охраны, вертолет ненадолго вошел в воздушное пространство Финляндии утром 4.5.2022 во время патрулирования границы. Первый инцидент произошел в Северной Карелии в Китее, второй — в Раутьярве в Южной Карелии.
Впервые вертолет проник на финскую сторону на 700 метров, вторично — на 500 метров.
“Оба случая были кратковременными и вертолет по собственной инициативе вернулся на российскую сторону”, — отмечает Пограничная охрана.
Выяснить личность пилота, управлявшего вертолетом, не удалось. Рассмотрение дела продолжится между пограничными службами Финляндии и рф.
Напомним
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