Російський військовий вертоліт двічі порушив повітряний простір Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російський гелікоптер двічі порушив повітряний простір Фінляндії у травні. Про це повідомляє Yle, передає УНН.
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Як йдеться у звіті Прикордонної охорони, вертоліт ненадовго увійшов у повітряний простір Фінляндії вранці 4.5.2022 під час патрулювання кордону. Перший інцидент стався у Північній Карелії у Кітєї, другий — у Раут’ярві у Південній Карелії.
Вперше вертоліт проник на фінську сторону на 700 метрів, вдруге — на 500 метрів.
“Обидва випадки були короткочасними й гелікоптер з власної ініціативи повернувся на російську сторону”, — зазначає Прикордонна охорона.
З’ясувати особу пілота, який керував гелікоптером, не вдалося. Розгляд справи продовжиться між прикордонними службами Фінляндії та росії.
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