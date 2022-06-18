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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Російський військовий вертоліт двічі порушив повітряний простір Фінляндії

Російський військовий вертоліт двічі порушив повітряний простір Фінляндії

Київ • УНН

 • 123496 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Російський гелікоптер двічі порушив повітряний простір Фінляндії у травні. Про це повідомляє Yle, передає УНН.

Деталі

Як йдеться у звіті Прикордонної охорони, вертоліт ненадовго увійшов у повітряний простір Фінляндії вранці 4.5.2022 під час патрулювання кордону. Перший інцидент стався у Північній Карелії у Кітєї, другий — у Раут’ярві у Південній Карелії.

Вперше вертоліт проник на фінську сторону на 700 метрів, вдруге — на 500 метрів.

“Обидва випадки були короткочасними й гелікоптер з власної ініціативи повернувся на російську сторону”, — зазначає Прикордонна охорона.

З’ясувати особу пілота, який керував гелікоптером, не вдалося. Розгляд справи продовжиться між прикордонними службами Фінляндії та росії.

Нагадаємо

Російський військовий корабель двічі порушив територіальні води Данії.

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