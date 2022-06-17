Російський військовий корабель двічі порушив територіальні води Данії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Російський військовий корабель у ніч проти п'ятниці двічі порушив територіальні води Данії. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ королівства Йєппе Кофод у своєму Twitter, пише УНН.
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"Російське військове судно двічі порушило територіальні води Данії. Глибоко безвідповідальна, груба і абсолютно неприйнятна російська провокація", - написав міністр.
Кофод наголосив, що російські методи залякування не працюють проти Данії.
"Російський посол терміново викликаний до Міністерства закордонних справ", - додав глава дипвідомства королівства.
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Як писав УНН, минулого місяця російський військовий гвинтовий літак порушив повітряний простір Данії та Швеції.