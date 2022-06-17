Российский военный корабль дважды нарушил территориальные воды Дании

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«Российское военное судно дважды нарушило территориальные воды Дании. Глубоко безответственная, грубая и совершенно неприемлемая российская провокация», - написал министр.

Кофод подчеркнул, что российские методы запугивания не работают против Дании.

«Российский посол срочно вызван в Министерство иностранных дел», - добавил глава дипведомства королевства.

Ранее

Как писал УНН, в прошлом месяце российский военный винтовой самолет нарушил воздушное пространство Дании и Швеции.