Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В ночь на субботу, 18 июня, вертолет Ми-8 пограничной службы россии без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщил портал национального телерадиовещания ERR со ссылкой на Минобороны страны, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, самолет пролетал над районом Койдула на юго-востоке Эстонии, который граничит с Россией, в течение примерно 2 минут.
План полета не был оформлен, транспондер был отключен, а двусторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой - не установлена, сообщили в эстонском министерстве.
Отмечается, что посол рф в Эстонии Владимир Липаев был вызван в МИД страны, ему вручили ноту в субботу.
По данным журналистов, уже второй раз в 2022 году российские транспортные авиасредства нарушили воздушное пространство Эстонии. В прошлом году таких случаев было пять.
При этом отмечается, что министерство обороны Литвы сообщает, что российские военные самолеты пролетают через воздушное пространство страны каждую неделю, как правило, без предварительно заполненных планов полетов и с отключенными транспондерами. На прошлой неделе было восемь нарушений, а неделей ранее — 13.
Ранее
Как писал УНН, российский вертолет дважды нарушил воздушное пространство Финляндии в мае.