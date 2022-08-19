Російські окупанти обстріляли Миколаївську область зі "Смерчів"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Вчора, 18 серпня, серед дня, російські окупанти завдали удару по Миколаївській області з реактивної системи залпового вогню “Смерч”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування “Південь”.
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Серед дня з реактивної системи залпового вогню “Смерч” ворогом нанесено удар по Миколаївщині.
В Галіциновому пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини, знищено пожежний автомобіль, поранено цивільну особу.
В самому Миколаєві вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Без людських втрат.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли Миколаїв – одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.