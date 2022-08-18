Окупанти обстріляли Миколаїв: є поранені, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні вдень російські окупанти обстріляли Миколаїв – одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Про це в Telegram повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує УНН.
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"За попередньою інформацією, внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу", – написав Сєнкевич.
Додамо
Мер зазначив, що зараз збирають детальну інформацію щодо наслідків обстрілів. Про райони ураження та інші подробиці повідомлять згодом.
Нагадаємо
Сьогодні вдень Олександр Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві пролунали вибухи.