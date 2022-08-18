Оккупанты обстреляли Николаев: есть раненые, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня днем российские оккупанты обстреляли Николаев – один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич, информирует УНН.
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"По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение", – написал Сенкевич.
Добавим
Мэр отметил, что сейчас собирают подробную информацию по поводу последствий обстрелов. О районах поражения и других подробностях сообщат позже.
Напомним
Сегодня днем Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве раздались взрывы.