Оккупанты обстреляли Николаев: есть раненые, один человек погиб

Цитата

"По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение", – написал Сенкевич.

Добавим

Мэр отметил, что сейчас собирают подробную информацию по поводу последствий обстрелов. О районах поражения и других подробностях сообщат позже.

Напомним

Сегодня днем Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве раздались взрывы.