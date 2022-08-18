У Миколаєві вибухи - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Миколаєві пролунали вибухи, повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, пише УНН.
Цитата
"Миколаїв - вибухи! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - написав Сєнкевич у Telegram.
За кілька хвилин до цього в Миколаївській області оголосили повітряну тривогу.
Доповнення
Російські окупанти вчора та сьогодні вранці вдарили за межами села Широке Широківської громади в Миколаївській області. Влучили в сільськогосподарські будівлі.