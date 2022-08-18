В Николаеве взрывы - мэр

Цитата

"Николаев – взрывы! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – написал Сенкевич в Telegram.

За несколько минут до этого в Николаевской области объявили воздушную тревогу.

Дополнение

Российские оккупанты вчера и сегодня утром ударили за пределами села Широкое Широковской громады в Николаевской области. Попали в сельскохозяйственные постройки.