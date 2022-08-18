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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 17395 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаеве взрывы - мэр

Киев • УНН

 • 119656 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Николаеве прогремели взрывы, сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишет УНН.

В Николаеве взрывы - мэр

Цитата

"Николаев – взрывы! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – написал Сенкевич в Telegram.

За несколько минут до этого в Николаевской области объявили воздушную тревогу.

Дополнение

Российские оккупанты вчера и сегодня утром ударили за пределами села Широкое Широковской громады в Николаевской области. Попали в сельскохозяйственные постройки.

Украинские Национальные Новости

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