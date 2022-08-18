В Николаеве взрывы - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Николаеве прогремели взрывы, сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишет УНН.
Цитата
"Николаев – взрывы! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – написал Сенкевич в Telegram.
За несколько минут до этого в Николаевской области объявили воздушную тревогу.
Дополнение
Российские оккупанты вчера и сегодня утром ударили за пределами села Широкое Широковской громады в Николаевской области. Попали в сельскохозяйственные постройки.