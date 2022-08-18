Миколаївщина: ранок почався з ворожих обстрілів біля Широкого
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російські окупанти вчора та сьогодні вранці вдарили за межами села Широке Широківської громади. Влучили в сільськогосподарські будівлі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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«Баштанський район: вчора, 17 серпня, близько з 10:30 по 13:00 та сьогодні, 18 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Влучання були в сільськогосподарські будівлі. Постраждалих немає», - повідомив Кім у Telegram.
Деталі
За його словами, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
Кім повідомив також, що у Миколаївському районі вчора, 17 серпня, орієнтовно о 10:30 внаслідок ворожих обстрілів в селі Червоне Воскресенської громади зазнала поранень одна людина та пошкоджено житловий будинок.
«Ввечері, 17 серпня, орієнтовно о 17:20 зафіксовано обстріл с. Шевченкове Шевченківської громади. Є пошкодження житлових будинків та господарських споруд. Постраждалих немає», - написав Кім.
За його словами, у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
17 серпня повідомлялося, що російські окупаційні війська вночі випустили по Миколаєву 6 ракет.