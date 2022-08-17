По Миколаєву вночі окупанти випустили шість ракет - Кім повідомив подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські окупаційні війська вночі випустили по Миколаєву 6 ракет. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
Цитата
«Минулої ночі по Миколаєву було 6 «прильотів» ракет, ми думаємо, що це були С-300. Влучили дві ракети в університет, який мер намагався врятувати, адже нещодавно з'явилася інформація у ворожих пабліках, що там, нібито, є військові та техніка. Проте там нічого не було», - заявив він.
Деталі
Також, очільник регіону додав, що ворожа ракета влучила в об’єкт інфраструктури, згоріли два автомобілі, сталася пожежа. Ще по одному об’єкту вони намагалися поцілити, але не влучили. Без жертв.
Довідка
С-300 - сімейство радянських зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. В 1978 році були завершені випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування.
Доповнення
Російські окупанти цієї ночі били по Миколаєву ракетами типу С-300, вдарили і по селу Широкому в області.
Так, рашисти обстріляли у Миколаєві ще один університет. Буквально кілька днів тому мер міста Олександр Сєнкевич публікував відео і показував, що жодної військової бази там немає.