Нічний ракетний обстріл Миколаєва: окупанти вдарили по університету
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські загарбники вночі обстріляли у Миколаєві ще один університет. Про це інформує міський голова Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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«Рашисти обстріляли у Миколаєві ще один університет - нашу Могилянку. Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які, прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти», - написав Сєнкевич у Telegram.
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За його словами, у момент обстрілу в університеті був лише охоронець. Він не постраждав.
«Уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти закладу. Усім, кому потрібно, безкоштовно видамо плівку та ОСБ-плити. Наразі наші комунальники розчищають територію біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту», - повідомив Сєнкевич.
Доповнення
Раніше Сєнкевич повідомляв, що російські загарбники обстріляли Миколаїв, є влучання у цивільні об’єкти, пошкодження житлових будинків.
2 серпня повідомлялося, що через нічний масований обстріл Миколаєва з боку російських окупантів було повністю зруйновано університетський гуртожиток.