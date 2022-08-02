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Через нічний обстріл Миколаєва повністю зруйновано університетський гуртожиток - Кім

Через нічний обстріл Миколаєва повністю зруйновано університетський гуртожиток - Кім

Київ • УНН

 • 191600 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Через нічний масований обстріл Миколаєва з боку російських окупантів повністю зруйновано університетський гуртожиток, досі відомо про одного пораненого. Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Сьогодні вночі був обстріл Миколаєва з РСЗВ та ракетами С-300. Повністю зруйновано гуртожиток одного з університетів, пошкоджено магазини і декілька багатоповерхівок. Є один є поранений, охоронець гуртожитку», – повідомив Кім.

Деталі

Він додав, що також були обстріли Миколаївського району, а саме села Котлярево Шевченківської громади, і села Галицинівка Галицинівської громади. Обстрілів також зазнали села Широке та Явкіне Баштанського району. На території Березнегуватської громади тривають обстріли.

Загалом, повідомив Кім, в області з початку повномасштабного вторгнення 1435 постраждалих людей, 403 – загинули.

Нагадаємо

Мер міста Миколаїв Олександр Сєнкевич опублікував відео з наслідками ворожих ударів.

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