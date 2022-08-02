Через нічний обстріл Миколаєва повністю зруйновано університетський гуртожиток - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Через нічний масований обстріл Миколаєва з боку російських окупантів повністю зруйновано університетський гуртожиток, досі відомо про одного пораненого. Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає кореспондент УНН.
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«Сьогодні вночі був обстріл Миколаєва з РСЗВ та ракетами С-300. Повністю зруйновано гуртожиток одного з університетів, пошкоджено магазини і декілька багатоповерхівок. Є один є поранений, охоронець гуртожитку», – повідомив Кім.
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Він додав, що також були обстріли Миколаївського району, а саме села Котлярево Шевченківської громади, і села Галицинівка Галицинівської громади. Обстрілів також зазнали села Широке та Явкіне Баштанського району. На території Березнегуватської громади тривають обстріли.
Загалом, повідомив Кім, в області з початку повномасштабного вторгнення 1435 постраждалих людей, 403 – загинули.
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