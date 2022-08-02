Через нічний обстріл Миколаєва повністю зруйновано університетський гуртожиток - Кім

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«Сьогодні вночі був обстріл Миколаєва з РСЗВ та ракетами С-300. Повністю зруйновано гуртожиток одного з університетів, пошкоджено магазини і декілька багатоповерхівок. Є один є поранений, охоронець гуртожитку», – повідомив Кім.

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Він додав, що також були обстріли Миколаївського району, а саме села Котлярево Шевченківської громади, і села Галицинівка Галицинівської громади. Обстрілів також зазнали села Широке та Явкіне Баштанського району. На території Березнегуватської громади тривають обстріли.

Загалом, повідомив Кім, в області з початку повномасштабного вторгнення 1435 постраждалих людей, 403 – загинули.

Нагадаємо

Мер міста Миколаїв Олександр Сєнкевич опублікував відео з наслідками ворожих ударів.