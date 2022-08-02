Ворожі удари по Миколаєву: Кім показав, якою неспокійною була ніч

Цитата

"2 серпня. Для миколаївців ця ніч виглядала так", – написав Кім.

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок ударів російських окупантів зруйновано студентський гуртожиток, пошкоджено дві багатоповерхівки, вибито вікна в сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа.

Нагадаємо

Цієї ночі російські окупанти вдарили по Миколаєву з реактивної системи залпового вогню "Смерч" та ракетами С-300 – влучили у гуртожиток одного з університетів, поранення дістав охоронець.