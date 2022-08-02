Вражеские удары по Николаеву: Ким показал, какой неспокойной была ночь

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"2 августа. Для николаевцев эта ночь выглядела так", – написал Ким.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате ударов российских оккупантов разрушено студенческое общежитие, повреждены две многоэтажки, выбиты окна в семейной амбулатории и школе. Также под обстрелы попали два продовольственных магазина, в одном из которых произошел пожар.

Напомним

Этой ночью российские оккупанты ударили по Николаеву из реактивной системы залпового огня "Смерч" и ракетами С-300 – попали в общежитие одного из университетов, ранения получил охранник.