Вражеские удары по Николаеву: Ким показал, какой неспокойной была ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал, как для николаевцев выглядела эта ночь. А мэр города Александр Сенкевич опубликовал видео с последствиями вражеских ударов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram чиновников.
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"2 августа. Для николаевцев эта ночь выглядела так", – написал Ким.
Добавим
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате ударов российских оккупантов разрушено студенческое общежитие, повреждены две многоэтажки, выбиты окна в семейной амбулатории и школе. Также под обстрелы попали два продовольственных магазина, в одном из которых произошел пожар.
Напомним
Этой ночью российские оккупанты ударили по Николаеву из реактивной системы залпового огня "Смерч" и ракетами С-300 – попали в общежитие одного из университетов, ранения получил охранник.