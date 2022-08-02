Окупанти вдарили по Миколаєву "Смерчами" та ракетами С-300: є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Цієї ночі російські окупанти вдарили по Миколаєву з реактивної системи залпового вогню "Смерч" та ракетами С-300 – влучили у гуртожиток одного з університетів, поранення дістав охоронець. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Ситуація у Миколаєві
"Вночі, 2 серпня, після 01:00 та близько 04:00 вкотре було обстріляно два райони міста. За попередньою інформацією відомо, що один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший – ракетами типу С-300", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено гуртожиток одного з університетів. У момент влучання в приміщені перебував охоронець будівлі, він зазнав поранення. За попередніми даними, жертв немає.
Також пошкоджено житлові будинки. Через влучання боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа у продовольчому магазині – попередньо без жертв. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.
Ситуація у Миколаївській області
Миколаївський район:
Вчора, 1 серпня, орієнтовно о 14:30 в с. Котляреве Шевченківської громади внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа у житлових приміщеннях та господарських спорудах – постраждалих немає.
Також внаслідок нічних обстрілів у с. Галицинове Галицинівської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Баштанський район:
Ввечері 1 серпня орієнтовно о 17:00 обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були по городах місцевих жителів та дорогах села – постраждалих немає.
Вночі приблизно о 01:30 окупанти обстріляли територію біля с. Явкіно Баштанської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередач. Наразі частина населеного пункту знеструмлена. Інформацію щодо пошкоджень та постраждалих уточнюють.
На території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади тривають обстріли. Під постійним вогнем залишаються села на лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані про руйнування уточнюються.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо
Цієї ночі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у кількох района міста прогриміли потужні вибухи.