Окупанти вдарили по Миколаєву "Смерчами" та ракетами С-300: є поранений

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 29215 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 79632 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 134865 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 135405 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 143915 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 132449 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 107190 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 104684 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 278176 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153125 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.6 м/с
94 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 129015 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 83936 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 52883 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 121508 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 40725 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 121422 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 278178 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 544241 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 490244 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 692781 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 13911 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 52883 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 83936 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 129015 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 149336 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Окупанти вдарили по Миколаєву "Смерчами" та ракетами С-300: є поранений

Окупанти вдарили по Миколаєву "Смерчами" та ракетами С-300: є поранений

Київ • УНН

 • 311755 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Цієї ночі російські окупанти вдарили по Миколаєву з реактивної системи залпового вогню "Смерч" та ракетами С-300 – влучили у гуртожиток одного з університетів, поранення дістав охоронець. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Ситуація у Миколаєві

"Вночі, 2 серпня, після 01:00 та близько 04:00 вкотре було обстріляно два райони міста. За попередньою інформацією відомо, що один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший – ракетами типу С-300", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено гуртожиток одного з університетів. У момент влучання в приміщені перебував  охоронець будівлі, він зазнав поранення. За попередніми даними, жертв немає.

Також пошкоджено житлові будинки. Через влучання боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа у продовольчому магазині – попередньо без жертв. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Ситуація у Миколаївській області

Миколаївський район:

Вчора, 1 серпня, орієнтовно о 14:30 в с. Котляреве Шевченківської громади внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа у житлових приміщеннях та господарських спорудах – постраждалих немає.

Також внаслідок нічних обстрілів у с. Галицинове Галицинівської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Баштанський район:

Ввечері 1 серпня орієнтовно о 17:00 обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були по городах місцевих жителів та дорогах села – постраждалих немає.

Вночі приблизно о 01:30 окупанти обстріляли територію біля с. Явкіно Баштанської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередач. Наразі частина населеного пункту знеструмлена. Інформацію щодо пошкоджень та постраждалих уточнюють.

На території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади тривають обстріли. Під постійним вогнем залишаються села на лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані про руйнування уточнюються.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо

Цієї ночі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у кількох района міста прогриміли потужні вибухи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,915.45