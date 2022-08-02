У Миколаєві прогриміли вибухи, одна особа поранена - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох района міста. За попередніми даними, одна особа отримала поранення. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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"Близько 4 ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох района міста. За попередніми даними, одна особа дістала поранення. Детальну інформацію про наслідки обстрілів уточнюємо", - зазначив він.
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