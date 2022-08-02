У Миколаєві прогриміли вибухи, одна особа поранена - мер

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"Близько 4 ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох района міста. За попередніми даними, одна особа дістала поранення. Детальну інформацію про наслідки обстрілів уточнюємо", - зазначив він.

Нагадаємо

Російські окупанти масовано обстріляли Миколаїв – поранено трьох людей, зруйновано травмпункт, згорів гуманітраний склад із ліками.