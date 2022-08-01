Вночі Миколаїв зазнав масованих обстрілів: є поранені, зруйновано травмпункт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Цієї ночі російські окупанти знову масовано обстріляли Миколаїв – поранено трьох людей, зруйновано травмпункт, згорів гуманітраний склад із ліками. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Деталі
"Вночі, 1 серпня, після 01:00 Миколаїв вкотре зазнав масованих обстрілів. Наразі відомо про ураження приватних будинків та подвір’їв, внаслідок чого поранення отримали троє людей", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру – згорів гуманітраний склад із ліками та продовольством, жертв немає.
"Також розбито травмпункт однієї з лікарень, пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", – додали в ОВА.
Ситуація у Миколаївській області
Миколаївський район:
Вчора, 31 липня, о 10:42 та 11:25 були обстріли околиць с. Новомиколаївка Первомайської громади – загорілися поля із зерновими та лісосмуги. Інформація про пошкодження та жертв не надходила.
Також вчора о 13:40 внаслідок ворожих обстрілів за межами с. Галицинове Галицинівської громади відбулися масові пожежі на відкритих територіях, постраждалих немає.
Баштанський район:
Вчора після 16:00 та протягом ночі окупанти обстрілювали околиці села Новоолександрівка Інгульської громади – загорілася суха трава, постраждалих та пошкоджень немає.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вчора орієнтовно о 15:20 рашисти обстрілювали території поблизу с. Лепетиха, с. Кавказ, с. Веселе, с. Червоний Яр, с. Калуга, с. Маломихайлівське. Внаслідок обстрілів було знеструмлено населені пункти Лепетиського Старостинського округу. Наразі електропостачання відновлено.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо
Цієї ночі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у різних районах міста прогриміли потужні вибухи.