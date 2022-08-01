Окупанти обстрілюють Миколаїв: у різних районах міста прогриміли вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Російські загарбники обстрілюють Миколаїв. У різних районах міста прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, пише УНН.
Цитата
"Миколаїв знову під атакою. У різних районах містах прогриміли потужні вибухи. Збираємо інформацію! Тримайтесь подалі від вікон і не ігноруйте правила безпеки! Повітряна тривога триває!", - зазначив Сєнкевич.
Нагадаємо
31 липня російські окупанти випустили по Миколаєву 12 ракет. За попередніми даними, це були С-300.