Окупанти обстрілюють Миколаїв: у різних районах міста прогриміли вибухи

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"Миколаїв знову під атакою. У різних районах містах прогриміли потужні вибухи. Збираємо інформацію! Тримайтесь подалі від вікон і не ігноруйте правила безпеки! Повітряна тривога триває!", - зазначив Сєнкевич.

Нагадаємо

31 липня російські окупанти випустили по Миколаєву 12 ракет. За попередніми даними, це були С-300.