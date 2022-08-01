Оккупанты обстреливают Николаев: в разных районах города прогремели взрывы

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"Николаев снова под атакой. В разных районах городах прогремели мощные взрывы. Собираем информацию! Держитесь подальше от окон и не игнорируйте правила безопасности! Воздушная тревога продолжается!", - отметил Сенкевич.

Напомним

31 июля российские оккупанты выпустили по Николаеву 12 ракет. По предварительным данным, это были С-300.