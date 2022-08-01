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14 марта, 19:57 • 99794 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 113685 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 105777 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136895 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137336 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112631 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106357 просмотра

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14 марта, 12:17 • 92626 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111378 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136787 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреливают Николаев: в разных районах города прогремели взрывы

Киев • УНН

 • 151551 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Российские захватчики обстреливают Николаев. В разных районах города прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, пишет УНН.

Цитата

"Николаев снова под атакой. В разных районах городах прогремели мощные взрывы. Собираем информацию! Держитесь подальше от окон и не игнорируйте правила безопасности! Воздушная тревога продолжается!", - отметил Сенкевич.

Напомним 

31 июля российские оккупанты выпустили по Николаеву 12 ракет. По предварительным данным, это были С-300.

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