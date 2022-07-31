Сьогодні рашисти випустили по Миколаєву 12 ракет – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Сьогодні російські окупанти випустили по Миколаєву 12 ракет. За попередніми даними, це були С-300, розповів мер міста Олександр Сєнкевич в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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"Було 12 ракет. За попередньо інформацією, це були С-300. Постраждали приватні об’єкти, навчальні заклади. Зараз на місці працюють рятувальники. Попередньо маємо двох загиблих і трьох поранених", – повідомив Сєнкевич.
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