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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28017 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 72848 перегляди

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Сьогодні рашисти випустили по Миколаєву 12 ракет – мер

Сьогодні рашисти випустили по Миколаєву 12 ракет – мер

Київ • УНН

 • 156852 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Сьогодні російські окупанти випустили по Миколаєву 12 ракет. За попередніми даними, це були С-300, розповів мер міста Олександр Сєнкевич в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Було 12 ракет. За попередньо інформацією, це були С-300. Постраждали приватні об’єкти, навчальні заклади. Зараз на місці працюють рятувальники. Попередньо маємо двох загиблих і трьох поранених", – повідомив Сєнкевич.

Нагадаємо

Раніше Сєнкевич зазначив, що цієї ночі місто зазнало найсильнішого за весь час обстрілу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що загинули генеральний директор зерноторговельної компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Вадатурська.

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