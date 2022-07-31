Сьогодні рашисти випустили по Миколаєву 12 ракет – мер

Раніше Сєнкевич зазначив, що цієї ночі місто зазнало найсильнішого за весь час обстрілу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що загинули генеральний директор зерноторговельної компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Вадатурська.