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14 марта, 19:57 • 100780 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 115031 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 106418 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 137469 просмотра

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112757 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136807 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня рашисты выпустили по Николаеву 12 ракет – мэр

Сегодня рашисты выпустили по Николаеву 12 ракет – мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Сегодня российские оккупанты выпустили по Николаеву 12 ракет. По предварительным данным, это были С-300, рассказал мэр города Александр Сенкевич в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Было 12 ракет. По предварительной информации, это были С-300. Пострадали частные объекты, учебные заведения. Сейчас на месте работают спасатели. Предварительно имеем двух погибших и троих раненых", – сообщил Сенкевич.

Напомним

Ранее Сенкевич отметил, что этой ночью город подвергся сильнейшему за все время обстрелу. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что погибли генеральный директор зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Вадатурская.

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