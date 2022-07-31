Сегодня рашисты выпустили по Николаеву 12 ракет – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Сегодня российские оккупанты выпустили по Николаеву 12 ракет. По предварительным данным, это были С-300, рассказал мэр города Александр Сенкевич в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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"Было 12 ракет. По предварительной информации, это были С-300. Пострадали частные объекты, учебные заведения. Сейчас на месте работают спасатели. Предварительно имеем двух погибших и троих раненых", – сообщил Сенкевич.
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