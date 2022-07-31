Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що цієї ночі місто зазнало найсильнішого за весь час обстрілу.
"Місто втратило свого героя": Кім підтвердив загибель бізнесмена Вадатурського
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив, що внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва загинули генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Вадатурська. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Кіма.
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"Миколаїв – Місто-герой. Кожного дня ми втрачаємо наших мешканців, наших воїнів. І сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська", – написав Кім.
Голова ОВА додав, що Вадатурський зробив багато для Миколаївщини і для України загалом. За словами Кіма, внесок бізнесмена у розвиток регіону, аграрної та суднобудівної галузі неоцінений.
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