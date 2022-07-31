"Місто втратило свого героя": Кім підтвердив загибель бізнесмена Вадатурського

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"Миколаїв – Місто-герой. Кожного дня ми втрачаємо наших мешканців, наших воїнів. І сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська", – написав Кім.

Голова ОВА додав, що Вадатурський зробив багато для Миколаївщини і для України загалом. За словами Кіма, внесок бізнесмена у розвиток регіону, аграрної та суднобудівної галузі неоцінений.

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