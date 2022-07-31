Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что этой ночью город подвергся сильнейшему за все время обстрелу.
"Город потерял своего героя": Ким подтвердил гибель бизнесмена Вадатурского
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил, что в результате вражеского обстрела Николаева погибли генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса Вадатурская. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Кима.
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"Николаев – Город-герой. Каждый день мы теряем наших жителей, наших воинов. И сегодня наш город потерял своего Героя. Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Афанасьевич Вадатурский и его жена Раиса Михайловна Вадатурская", – написал Ким.
Глава ОВА добавил, что Вадатурский сделал многое для Николаевской области и для Украины в целом. По словам Кима, вклад бизнесмена в развитие региона, аграрной и судостроительной отрасли неоценен.
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