"Город потерял своего героя": Ким подтвердил гибель бизнесмена Вадатурского

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"Николаев – Город-герой. Каждый день мы теряем наших жителей, наших воинов. И сегодня наш город потерял своего Героя. Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Афанасьевич Вадатурский и его жена Раиса Михайловна Вадатурская", – написал Ким.

Глава ОВА добавил, что Вадатурский сделал многое для Николаевской области и для Украины в целом. По словам Кима, вклад бизнесмена в развитие региона, аграрной и судостроительной отрасли неоценен.

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