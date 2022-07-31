Мер: Миколаїв піддався масованому обстрілу, напевно найсильнішому за весь час

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"Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники. Збираємо детальну інформацію", - наголосив він.

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Сьогодні, 31 липня, вночі Сєнкевич повідомив, що Миколаїв російські окупанти масовано обстрілюють, зокрема касетними снарядами.

Пізніше мер знову написав про потужні вибухи у Миколаєві.