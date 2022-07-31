Окупанти масовано обстрілюють Миколаїв, є пошкодження житлових будинків - мер

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"Миколаїв масовано обстрілюють. Від початку тривоги у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів. Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях і дотримуйтесь правила двох стін!", - наголосив він.

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