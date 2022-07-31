Оккупанты массированно обстреливают Николаев, есть повреждения жилых домов - мэр

Цитата

"Николаев массированно обстреливают. С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетных снарядов. Сейчас известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях и соблюдайте правила двух стен!", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Число жертв обстрела остановки в Николаеве возросло до семи - мэр