Оккупанты массированно обстреливают Николаев, есть повреждения жилых домов - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Николаев массированно обстреливают, в том числе кассетными снарядами. Известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, пишет УНН.
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"Николаев массированно обстреливают. С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетных снарядов. Сейчас известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях и соблюдайте правила двух стен!", - подчеркнул он.
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