Кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві зросла до семи - мер

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“На жаль, збільшилась кількість жертв учорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту. Стало відомо, що у лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 р.н. Загалом за медичною допомогою за вчора звернулось 19 осіб”, – написав Сєнкевич у Telegram.

Деталі

Також він повідомив про наслідки нічного обстрілу Миколаєва. "Постраждали будинки у двох районах міста: у них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони. Повний обсяг пошкоджень наразі встановлюють фахівці адміністрації районів та департаменту ЖКГ. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень. За даними військової комендатури, Миколаїв обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", - зазначив він і оприлюднив фото.

Доповнення

29 липня вранці російські окупанти обстріляли один із районів Миколаєва – влучили поряд із зупинкою громадського транспорту.



Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок обстрілу російськими окупантами Миколаєва п'ятеро людей загинули.