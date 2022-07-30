Число жертв обстрела остановки в Николаеве возросло до семи - мэр

Цитата

“К сожалению, увеличилось количество жертв вчерашнего обстрела остановки общественного транспорта. Стало известно, что в больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г.р. Всего за медицинской помощью за вчера обратилось 19 человек”, – написал Сенкевич в Telegram.

Детали

Также он сообщил о последствиях ночных обстрелов Николаева. "Пострадали дома в двух районах города: у них выбиты окна, двери, разрушены балконы. Полный объем повреждений устанавливают специалисты администрации районов и департамента ЖКХ. Предварительно известно, что один человек погиб, шесть - получили ранения. По данным военной комендатуры, Николаев обстреляли из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", - отметил он и обнародовал фото.

Дополнение

29 июля утром российские оккупанты обстреляли один из районов Николаева – попали рядом с остановкой общественного транспорта.



Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела российскими оккупантами Николаева пять человек погибли.