Число жертв обстрела остановки в Николаеве возросло до семи - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В результате обстрела Николаева за прошедшие сутки до семи выросло количество погибших - еще двое мужчин скончались в больнице. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, пишет УНН.
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“К сожалению, увеличилось количество жертв вчерашнего обстрела остановки общественного транспорта. Стало известно, что в больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г.р. Всего за медицинской помощью за вчера обратилось 19 человек”, – написал Сенкевич в Telegram.
Детали
Также он сообщил о последствиях ночных обстрелов Николаева. "Пострадали дома в двух районах города: у них выбиты окна, двери, разрушены балконы. Полный объем повреждений устанавливают специалисты администрации районов и департамента ЖКХ. Предварительно известно, что один человек погиб, шесть - получили ранения. По данным военной комендатуры, Николаев обстреляли из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", - отметил он и обнародовал фото.
Дополнение
29 июля утром российские оккупанты обстреляли один из районов Николаева – попали рядом с остановкой общественного транспорта.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела российскими оккупантами Николаева пять человек погибли.