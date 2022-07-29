Ранковий обстріл Миколаєва: п'ятеро людей загинуло, семеро поранених – Кім

Цитата

“Сьогодні обстріляли інший район, влучили поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі. На місце поїхали "швидкі". Будьте дуже обережні. Тому що і вчора, і сьогодні вони (рашисти – ред.) обстрілюють місто вдень, коли всі люди займаються своїми справами. На даний момент відомо про 7 поранених та уже 5 загиблих”, – повідомив Кім.

Додамо

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що окупанти обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва.

Вчора, 28 липня, внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва поранення дістало троє людей.