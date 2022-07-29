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Ранковий обстріл Миколаєва: п'ятеро людей загинуло, семеро поранених – Кім

Ранковий обстріл Миколаєва: п'ятеро людей загинуло, семеро поранених – Кім

Київ • УНН

 • 195814 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу російськими окупантами Миколаєва п'ятеро людей загинули, ще семеро дістали поранення, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні обстріляли інший район, влучили поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі. На місце поїхали "швидкі". Будьте дуже обережні. Тому що і вчора, і сьогодні вони (рашисти – ред.) обстрілюють місто вдень, коли всі люди займаються своїми справами. На даний момент відомо про 7 поранених та уже 5 загиблих”, – повідомив Кім.

Додамо

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що окупанти обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва.

Вчора, 28 липня, внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва поранення дістало троє людей.

Українські Національні Новини

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