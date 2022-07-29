Ранковий обстріл Миколаєва: п'ятеро людей загинуло, семеро поранених – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу російськими окупантами Миколаєва п'ятеро людей загинули, ще семеро дістали поранення, пише УНН.
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“Сьогодні обстріляли інший район, влучили поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі. На місце поїхали "швидкі". Будьте дуже обережні. Тому що і вчора, і сьогодні вони (рашисти – ред.) обстрілюють місто вдень, коли всі люди займаються своїми справами. На даний момент відомо про 7 поранених та уже 5 загиблих”, – повідомив Кім.
Додамо
Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що окупанти обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва.
Вчора, 28 липня, внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва поранення дістало троє людей.