Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами один из районов Николаева, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, информирует УНН.
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"Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие. На место уже выехали скорые. Объявлена воздушная тревога! Прошу всех оставаться в укрытиях!" – написал Сенкевич.
Напомним
Вчера, 28 июля, в результате вражеского обстрела Николаева ранения получили три человека.