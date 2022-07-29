Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами – мэр

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"Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие. На место уже выехали скорые. Объявлена воздушная тревога! Прошу всех оставаться в укрытиях!" – написал Сенкевич.

Напомним

Вчера, 28 июля, в результате вражеского обстрела Николаева ранения получили три человека.