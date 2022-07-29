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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 20499 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами – мер

Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами – мер

Київ • УНН

 • 166109 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Російські окупанти обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва, є постраждалі. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує УНН.

Цитата

"Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі. Оголошена повітряна тривога! Прошу всіх залишатись в укриттях!" – написав Сєнкевич.

Нагадаємо

Вчора, 28 липня, внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва поранення дістало троє людей.

Українські Національні Новини

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