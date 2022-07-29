Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Російські окупанти обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва, є постраждалі. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує УНН.
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"Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі. Оголошена повітряна тривога! Прошу всіх залишатись в укриттях!" – написав Сєнкевич.
Нагадаємо
Вчора, 28 липня, внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва поранення дістало троє людей.