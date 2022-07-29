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Утренний обстрел Николаева: пять человек погибли, семь раненых – Ким

Утренний обстрел Николаева: пять человек погибли, семь раненых – Ким

Киев • УНН

 • 195812 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате утреннего обстрела российскими оккупантами Николаева пять человек погибли, еще семеро получили ранения, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня обстреляли другой район, попали рядом с остановкой общественного транспорта. 12 человек лежит на земле. На место выехали "скорые". Будьте очень осторожны. Потому что и вчера и сегодня они (рашисты – ред.) обстреливают город днем, когда все люди занимаются своими делами. На данный момент известно о 7 раненых и уже 5 погибших”, – сказал Ким.

Добавим

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты обстреляли кассетными снарядами один из районов Николаева.

Вчера, 28 июля, в результате вражеского обстрела Николаева ранения получили три человека.

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