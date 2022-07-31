Мэр: Николаев подвергся массированному обстрелу, наверное самому сильному за все время
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Сегодня, 31 июля, Николаев подвергся массированному обстрелу. Мощные взрывы раздавались после первой ночи и около пяти утра. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, пишет УНН.
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"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное самому сильному за все время. Мощные взрывы раздавались после первой ночи и около пяти утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели. Собираем подробную информацию", - подчеркнул он.
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Сегодня, 31 июля, ночью Сенкевич сообщил, что Николаев российские оккупанты массированно обстреливают, в том числе кассетными снарядами.
Позже мэр снова написал о мощных взрывах в Николаеве.