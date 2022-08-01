Ночью Николаев подвергся массированным обстрелам: есть раненые, разрушен травмпункт
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Этой ночью российские оккупанты снова массированно обстреляли Николаев – ранены три человека, разрушен травмпункт, сгорел гуманитраный склад с лекарствами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Детали
"Ночью, 1 августа, после 01:00 Николаев в очередной раз подвергся массированным обстрелам. Сейчас известно о поражении частных домов и дворов, в результате чего ранения получили три человека", – говорится в сообщении.
В результате обстрела возник пожар на территории медицинского диспансера – сгорел гуманитраный склад с лекарствами и продовольствием, жертв нет.
"Также разбит травмпункт одной из больниц, повреждены четыре здания, медицинский автотранспорт, выбиты окна. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", – добавили в ОВА.
Ситуация в Николаевской области
Николаевский район:
Вчера, 31 июля, в 10:42 и 11:25 были обстрелы окрестностей с. Новониколаевка Первомайской громады – загорелись поля с зерновыми и лесополосами. Информация о повреждениях и жертвах не поступала.
Также вчера в 13:40 в результате вражеских обстрелов за пределами с. Галицыново Галицыновской громады произошли массовые пожары на открытых территориях, пострадавших нет.
Баштанский район:
Вчера после 16:00 и ночью оккупанты обстреливали окрестности села Новоалександровка Ингульской громады – загорелась сухая трава, пострадавших и повреждений нет.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады . Вчера ориентировочно в 15:20 рашисты обстреливали территории вблизи с. Лепетиха, с. Кавказ, с. Веселое, с. Червоный Яр, с. Калуга, с. Маломихайловское. В результате обстрелов были обесточены населенные пункты Лепетиского Старостинского округа. Сейчас электроснабжение возобновлено.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Этой ночью мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в разных районах города прогремели мощные взрывы.