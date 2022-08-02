В Николаеве прогремели взрывы, один человек ранен - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города. По предварительным данным, один человек получил ранения. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает УНН.
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"Около 4 утра в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города. По предварительным данным, один человек получил ранения. Подробную информацию о последствиях обстрелов уточняем", - отметил он.
Напомним
Российские оккупанты массированно обстреляли Николаев – ранены три человека, разрушен травмпункт, сгорел гуманитраный состав с лекарствами.