Оккупанты ударили по Николаеву "Смерчами" и ракетами С-300: есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Этой ночью российские оккупанты ударили по Николаеву из реактивной системы залпового огня "Смерч" и ракетами С-300 – попали в общежитие одного из университетов, ранения получил охранник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Ситуация в Николаеве
"Ночью, 2 августа, после 01:00 и около 04:00 в очередной раз были обстреляны два района города. По предварительной информации известно, что один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой – ракетами типа С -300", – говорится в сообщении.
В результате вражеских обстрелов повреждено общежитие одного из университетов. В момент попадания в помещении находился охранник здания, он получил ранение. По предварительным данным, жертв нет.
Также повреждены жилые дома. Из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар в продовольственном магазине – без жертв. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.
Ситуация в Николаевской области
Николаевский район:
Вчера, 1 августа, ориентировочно в 14:30 в с. Котлярево Шевченковской громады в результате вражеских обстрелов возник пожар в жилых помещениях и хозяйственных сооружениях – пострадавших нет.
Также в результате ночных обстрелов в с. Галициново Галициновской громады поврежден объект инфраструктуры.
Баштанский район:
Вечером 1 августа ориентировочно в 17:00 обстрелам подверглось с. Широкое Широковской громады. Попадания были по огородам местных жителей и дорогам села – пострадавших нет.
Ночью примерно в 01:30 оккупанты обстреляли территорию возле с. Явкино Баштанской громады. В результате обстрелов повреждена линия электропередач. Сейчас часть населенного пункта обесточена. Информацию о повреждениях и пострадавших уточняют.
На территории и близлежащих населенных пунктах Березнеговатской громады продолжаются обстрелы. Под постоянным огнем остаются деревни на линии разграничения. Информация о пострадавших не поступала. Данные о разрушении уточняются.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Этой ночью мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в нескольких районах города прогремели мощные взрывы.