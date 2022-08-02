Оккупанты ударили по Николаеву "Смерчами" и ракетами С-300: есть раненый

ukru
14 марта, 19:57 • 100023 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 113765 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 105808 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136923 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137358 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112640 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106363 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92626 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111378 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136787 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 58071 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 46111 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

02:18 • 19649 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 31064 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 16711 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 267 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 234744 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 265102 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 202106 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 207144 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 100023 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100831 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118787 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121231 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128540 просмотра
Актуальное
Оккупанты ударили по Николаеву "Смерчами" и ракетами С-300: есть раненый

Оккупанты ударили по Николаеву "Смерчами" и ракетами С-300: есть раненый

Киев • УНН

 • 311754 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Этой ночью российские оккупанты ударили по Николаеву из реактивной системы залпового огня "Смерч" и ракетами С-300 – попали в общежитие одного из университетов, ранения получил охранник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Ситуация в Николаеве

"Ночью, 2 августа, после 01:00 и около 04:00 в очередной раз были обстреляны два района города. По предварительной информации известно, что один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой – ракетами типа С -300", – говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов повреждено общежитие одного из университетов. В момент попадания в помещении находился  охранник здания, он получил ранение. По предварительным данным, жертв нет.

Также повреждены жилые дома. Из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар в продовольственном магазине – без жертв. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

Ситуация в Николаевской области

Николаевский район:

Вчера, 1 августа, ориентировочно в 14:30 в с. Котлярево Шевченковской громады в результате вражеских обстрелов возник пожар в жилых помещениях и хозяйственных сооружениях – пострадавших нет.

Также в результате ночных обстрелов в с. Галициново Галициновской громады поврежден объект инфраструктуры.

Баштанский район:

Вечером 1 августа ориентировочно в 17:00 обстрелам подверглось с. Широкое Широковской громады. Попадания были по огородам местных жителей и дорогам села – пострадавших нет.

Ночью примерно в 01:30 оккупанты обстреляли территорию возле с. Явкино Баштанской громады. В результате обстрелов повреждена линия электропередач. Сейчас часть населенного пункта обесточена. Информацию о повреждениях и пострадавших уточняют.

На территории и близлежащих населенных пунктах Березнеговатской громады продолжаются обстрелы. Под постоянным огнем остаются деревни на линии разграничения. Информация о пострадавших не поступала. Данные о разрушении уточняются.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Этой ночью мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в нескольких районах города прогремели мощные взрывы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы